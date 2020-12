Torna Spelacchio a Roma, l'albero di Natale di piazza Venezia | video (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È Tornato ieri in piazza Venezia davanti al Vittoriano Spelacchio, l'albero di Natale che ha fatto il giro del mondo per essere un po' spoglio. Sarà decorato con 100mila luci a led e 800 sfere in quattro tinte: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. L'abete è alto circa 23 metri, con un diametro della chioma alla base di 12 metri. Sarà inaugurato l'8 dicembre dalla sindaca Raggi, che ha dichiarato: "In questo momento difficile per tutti i cittadini vogliamo che queste luci mantengano accesa la speranza di un Natale sereno ma soprattutto diano la forza a tutti noi per resistere e superare insieme la sfida dell'emergenza sanitaria". Monopattino Roma Tangenziale NoneManifestanti Roma None Leggi su panorama (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Èto ieri indavanti al Vittoriano, l'diche ha fatto il giro del mondo per essere un po' spoglio. Sarà decorato con 100mila luci a led e 800 sfere in quattro tinte: rosso, argento, oro intenso e oro chiaro. L'abete è alto circa 23 metri, con un diametro della chioma alla base di 12 metri. Sarà inaugurato l'8 dicembre dalla sindaca Raggi, che ha dichiarato: "In questo momento difficile per tutti i cittadini vogliamo che queste luci mantengano accesa la speranza di unsereno ma soprattutto diano la forza a tutti noi per resistere e superare insieme la sfida dell'emergenza sanitaria". MonopattinoTangenziale NoneManifestantiNone

