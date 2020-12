Sampdoria | prolungamenti in vista | da Augello a Yoshida | il punto

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) In settimana potrebbero essere annunciati idi contratto di diversi giocatori blucerchiati: daA quanto riporta il Secolo XIX laè pronta ad annunciare i primidi contratto. Come annunciato già nelle scorse settimane erano stati avviati i dialoghi con Maya, Albin Ekdal e Tommaso. I primi ad essere annunciati dovrebbero essere proprio questi rinnovi di contratto: peril prolungamento sarebbe fino al 2025, mentre pere Ekdal si limiterebbe ad un solo anno fino al 2022. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24.com Leggi su Calcionews24.com