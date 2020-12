PS5 rubate e cibo per gatti? Amazon sta finalmente offrendo nuove console ai malcapitati

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)ha iniziato a contattare i clienti colpiti dal problema dei furti di PlayStation 5 il giorno del lancio e offre un ordine prioritario per una sostituzione. Ma poiché tutti gli ordini interessati sono stati rimborsati in massa la scorsa settimana, ciò significa che i clienti dovranno accettare un nuovo addebito di 449,99 sterline. Uno dei clienti interessati, ovvero l'amministratore delegato di Push Square Anthony Dickens, ha condiviso l'e-mail che ha ricevuto datramite Twitter. Nel messaggio,indica una scadenza delle 23:59, ora del Regno Unito, sabato 5 dicembre: i clienti quindi dovranno accettare o meno entro quella scadenza. Per risolvere il problema bisognerà contattaretramite il suo sito Web o tramite telefono. Dopodiché il grosso del lavoro dovrebbe essere fatto. "Tieni presente che ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 rubate

Amazon ha iniziato a contattare i clienti colpiti dal problema dei furti di PlayStation 5 il giorno del lancio e offre un ordine prioritario per una sostituzione. Ma poiché tutti gli ordini interessat ...