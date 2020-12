Nel Lazio sono 91.904 gli attualmente positivi, di cui 350 in terapia intensiva (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma – sono 91.904 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 88.272 sono in isolamento domiciliare, 3.282 sono ricoverati non in terapia intensiva, 350 sono ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri), 2.476 sono deceduti e 28.860 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma –91.904 i casial Covid-19 nel. Di questi, 88.272in isolamento domiciliare, 3.282ricoverati non in, 350ricoverati in(-2 rispetto a ieri), 2.476deceduti e 28.860guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

