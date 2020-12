Morto a 94 anni ex Presidente francese Valery Giscard D’Estaing (Di giovedì 3 dicembre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – E’ Morto l’ex Presidente francese Valery Giscard D’Estaing. Lo riportano i media francesi. Aveva 94 anni ed era ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre. Capo dello Stato dal 1974 al 1981, era già stato ricoverato il 14 settembre all’ospedale Georges Pompidou di Parigi, per una lieve infezione ai polmoni. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 dicembre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – E’l’ex. Lo riportano i media francesi. Aveva 94ed era ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre. Capo dello Stato dal 1974 al 1981, era già stato ricoverato il 14 settembre all’ospedale Georges Pompidou di Parigi, per una lieve infezione ai polmoni. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Luca Rigato, l’appuntato di Ferrara morto per Covid a 55 anni. I colleghi: “Ha dedicato la sua vita a chi era in di… - Eurosport_IT : La Lazio in lutto: scomparso Arturo #Diaconale, portavoce del club che lottava da anni con una malattia incurabile.… - Gazzetta_it : #Lazio, è morto Arturo #Diaconale: aveva 75 anni - infoitinterno : Morto per il Covid Giscard d Estaing: l'ex presidente francese aveva 94 anni - SmorfiaDigitale : Covid, morto l ex presidente della Francia Valery Giscard D Estaing. Europeista ... -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni Vincenzo Semeraro morto a 11 anni a Taranto: gli amici aggrappati al carro funebre Corriere della Sera Francia: morto l'ex presidente Valery Giscard d'Estaing

Parigi, 02 dic 23:14 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente francese Valery Giscard d'Estaing è morto a 94 anni. Lo ha reso noto il suo entourage. L'ex capo dello Stato, alla guida dell'Eliseo dal 1974 al ...

È morto per Covid l'ex presidente francese Giscard d'Estaing

È morto l'ex presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d'Estaing. Aveva 94 anni. A renderlo noto nella tarda serata sono stati gli stessi familiari dello statista francese, noto anche per i ...

Parigi, 02 dic 23:14 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente francese Valery Giscard d'Estaing è morto a 94 anni. Lo ha reso noto il suo entourage. L'ex capo dello Stato, alla guida dell'Eliseo dal 1974 al ...È morto l'ex presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d'Estaing. Aveva 94 anni. A renderlo noto nella tarda serata sono stati gli stessi familiari dello statista francese, noto anche per i ...