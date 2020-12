Liam Gallagher promette una reunion degli Oasis per il 2021: “Fidatevi di me” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Liam promette una reunion degli Oasis per il 2021, senza ricorrere a mezzi termini. Il minore dei Gallagher sembra essere convinto delle sue previsione, tanto da mostrarsi particolarmente assertivo in merito. In questi anni, quelli che li hanno divisi dallo scioglimento del gruppo, i due fratelli hanno continuato a stuzzicarsi sui social, talvolta anche lasciandosi andare a qualche parola di troppo. La possibilità della reunion era stata avanzata da Liam già nei mesi della quarantena, quando l’artista si era detto certo del ritorno del gruppo, favorito dalla presunta sete di denaro di Noel che non potrebbe mai rinunciare agli introiti generati dal gruppo. In quei mesi, Noel aveva anche pubblicato una demo degli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)unaper il, senza ricorrere a mezzi termini. Il minore deisembra essere convinto delle sue previsione, tanto da mostrarsi particolarmente assertivo in merito. In questi anni, quelli che li hanno divisi dallo scioglimento del gruppo, i due fratelli hanno continuato a stuzzicarsi sui social, talvolta anche lasciandosi andare a qualche parola di troppo. La possibilità dellaera stata avanzata dagià nei mesi della quarantena, quando l’artista si era detto certo del ritorno del gruppo, favorito dalla presunta sete di denaro di Noel che non potrebbe mai rinunciare agli introiti generati dal gruppo. In quei mesi, Noel aveva anche pubblicato una demo...

