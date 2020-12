L’Eredità | Massimo Cannoletta vince ancora | ecco il suo segreto

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), non smette di stupire il campioneche17.500 euro.il suoperre alla ‘Ghigliottina’ Fonte foto: webÈ il personaggio del momento. Chi seguesu Rai Uno non può che essere estasiato dalla bravura di, dotato di una cultura immensa che da ben 26 puntate gli consente di essere il campione. Un record assoluto. Il divulgatore scientifico leccese ha già portato a casa 185.000 euro, un bottino niente male, ai quali si vanno aggiungere i 17.500 euro vinti nella scorsa puntata. Ebbene sì,è riuscito nell’impresa dire nuovamente alla ‘Ghigliottina’, il gioco finale. Non prima di aver ...