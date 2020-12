SecolodItalia1 : Immigrato aggredisce un cliente del supermercato ad Anzio e lo lascia sanguinante nel parcheggio… - vincenz94704898 : RT @patrikscaria62: @AnnaMariaCastel Milano, immigrato aggredisce una ventenne italiana, la palpeggia e la minaccia con un coltello LA COSA… - AnnaMariaCastel : RT @patrikscaria62: @AnnaMariaCastel Milano, immigrato aggredisce una ventenne italiana, la palpeggia e la minaccia con un coltello LA COSA… - dayflyer : RT @patrikscaria62: @IlCastiga Milano, immigrato aggredisce una ventenne italiana, la palpeggia e la minaccia con un coltello LA COSA ASSUR… - patrikscaria62 : @ROMPIGLIONII Milano, immigrato aggredisce una ventenne italiana, la palpeggia e la minaccia con un coltello LA COS… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrato aggredisce

Secolo d'Italia

L'episodio scaturito per motivi non ancora chiari è degenerato in un'aggressione ai danni di alcuni clienti del ristorante."Adesso per far lasciare i cas agli immigrati dopo che risultano non avere più i requisiti per rimanerci, ovvero gli viene respinta l ...