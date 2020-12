Il Regno Unito approva l’uso del vaccino Pfizer-BioNTech

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilhatodelanti-coronavirus dellache sarà disponibile nel Paese già a partire dalla prossima settimana. Lo riferiscono i media britannici: ildiventa così il primo Paese al mondo adre ildellaper un uso diffuso. L’ente regolatore britannico (Mhra) ha affermato che il, che offre fino al 95% di protezione contro Covid-19, è sicuro per il lancio. Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha detto che il sistema sanitario nazionale è pronto e che la campagna di vaccinazione comincerà dalla prossima settimana. Il...

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

L’ex presidente Rasi: «Un passo sostanzialmente politico non privo di rischi». Il farmacologo Garattini: «Sorpreso per la decisione britannica» ...A seguito delle notizie secondo cui la PS5 ha battuto il record di vendite di lancio della PS4 nel Regno Unito, Gfk ha confermato che la console di Sony è stata la piattaforma di maggior successo per ...