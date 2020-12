Hong Kong, Wong e altri 2 attivisti condannati al carcere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continua il braccio di ferro del governo cinese contro i dissidenti pro-democrazia di Hong Kong. Il giovane attivista Joshua Wong è stato condannato a 13 mesi e mezzo di carcere per avere organizzato e promosso nel 2019 una protesta non autorizzata nei dintorni del quartiere generale della polizia di Wan Chai. Insieme a Joshua Wong sono stati condannati anche altri attivisti: per Agnes Chow le autorità hanno deciso 10 mesi di reclusione, e Ivan Lam sette mesi. Wong si era dichiarato colpevole dell’accusa di avere organizzato la protesta contro l’eccesso di forza usata dagli agenti della sicurezza, e anche del disegno di legge sull’estradizione di sospetti in Cina, progetto di legge che però è stato ritirato. Successivamente, invece, è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continua il braccio di ferro del governo cinese contro i dissidenti pro-democrazia di. Il giovane attivista Joshuaè stato condannato a 13 mesi e mezzo diper avere organizzato e promosso nel 2019 una protesta non autorizzata nei dintorni del quartiere generale della polizia di Wan Chai. Insieme a Joshuasono statianche: per Agnes Chow le autorità hanno deciso 10 mesi di reclusione, e Ivan Lam sette mesi.si era dichiarato colpevole dell’accusa di avere organizzato la protesta contro l’eccesso di forza usata dagli agenti della sicurezza, e anche del disegno di legge sull’estradizione di sospetti in Cina, progetto di legge che però è stato ritirato. Successivamente, invece, è ...

(ANSA) - PECHINO, 02 DIC - "I giorni a venire saranno duri ma resteremo lì, non molleremo": è il primo commento di Joshua Wong, uno dei volti più noti tra gli attivisti pro democrazia di Hong Kong, ...

