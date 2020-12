Giulia De Lellis, è polemica per il nuovo progetto: “Non sai nemmeno parlare” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giulia De Lellis ha annunciato sui social che sarà protagonista di un un nuovo film atteso al cinema, ma piovono già critiche sul suo conto. Nel dettaglio l’influencer figlia metaforica di Uomini e Donne è finita in queste ore nel mirino di una vera polemica social sollevata dagli utenti su Instagram, che la taccia di essere stata scelta per il cinema immeritatamente e per la sola visibilità raggiunta al dating-show di Canale 5. Tutte illazioni che, chiaramente, coinvolgono nel profondo la blogger ed ex fidanzata di Andrea Damante, che di recente ha avviato una frequentazione intima con Carlo Gussalli Beretta. Nel nostro articolo, vi spieghiamo nel dettaglio le motivazioni scatenanti della nuova polemica. Giulia De Lellis dà annuncio di un suo nuovo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 2 dicembre 2020)Deha annunciato sui social che sarà protagonista di un unfilm atteso al cinema, ma piovono già critiche sul suo conto. Nel dettaglio l’influencer figlia metaforica di Uomini e Donne è finita in queste ore nel mirino di una verasocial sollevata dagli utenti su Instagram, che la taccia di essere stata scelta per il cinema immeritatamente e per la sola visibilità raggiunta al dating-show di Canale 5. Tutte illazioni che, chiaramente, coinvolgono nel profondo la blogger ed ex fidanzata di Andrea Damante, che di recente ha avviato una frequentazione intima con Carlo Gussalli Beretta. Nel nostro articolo, vi spieghiamo nel dettaglio le motivazioni scatenanti della nuovaDedà annuncio di un suo...

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - Mara38664233 : Qnt persone inacidite che si lamentano di qll che fa Giulia de lellis e nn sanno gioire della fortuna e della bravu… - VallefuocoC : In un mondo dove Giulia De Lellis è pure attrice, io veramente non credo di voler stare. Ma come si fa. - 6dimattina_ : Mom ho capito Giulia de lellis è diventata attrice di un film con Fabio volo ?????? quando divento presidente io? - renaissancevirg : @lolosmile92 @sdibedeleiba baci xx, trovato subito amo -

