Ficarra e Picone: svelato il vero motivo per cui hanno lasciato Striscia la Notizia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia, i telespettatori hanno assistito al clamoroso addio di Ficarra e Picone. I due mattatori siciliani hanno stupito tutti perché hanno affermato che non ritorneranno più nel tg satirico di canale 5. Ma per quale motivo? In una recente intervista, i due hanno spiegato di aver chiuso ufficialmente un ciclo e di essere pronti a intraprendere nuove avventure televisive e del grande schermo. Ficarra e Picone: addio a Striscia la Notizia L’addio di Ficarra e Picone ha gelato i fan di Striscia la Notizia. I due hanno aperto il loro discorso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima puntata dila, i telespettatoriassistito al clamoroso addio di. I due mattatori sicilianistupito tutti perchéaffermato che non ritorneranno più nel tg satirico di canale 5. Ma per quale? In una recente intervista, i duespiegato di aver chiuso ufficialmente un ciclo e di essere pronti a intraprendere nuove avventure televisive e del grande schermo.: addio alaL’addio diha gelato i fan dila. I dueaperto il loro discorso ...

Antonio98854326 : @Giacinto_Bruno i due comici salutano striscia dopo 15anni Ficarra e Picone Andranno a fare i Clucchisti Gli hanno… - LorenzoMainieri : @FicarraePicone lasciano @Striscia - EnfantProdige : RT @tw_fyvry: Ficarra e Picone: Lasciano il TG Satirico e Mediaset li saluta, li ringrazia e li attende per progetti futuri. I progetti f… - tw_fyvry : Ficarra e Picone: Lasciano il TG Satirico e Mediaset li saluta, li ringrazia e li attende per progetti futuri. I… - stefano19871756 : RT @_DAGOSPIA_: FICARRA E PICONE DOPO 15 ANNI LASCIANO ‘STRISCIA’-RICCI NON HA VOLUTO VEDERE LA PUNTATA DI SALUTO -