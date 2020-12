F1, Romain Grosjean: “Vettel è venuto a trovarmi in ospedale. Tra le fiamme non ero in apnea, ma…” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Romain Grosjean è stato dimesso dall’ospedale di Manama nella giornata di ieri. Il francese è stato ricoverato per un paio di giorni in seguito al terribile incidente occorsogli domenica pomeriggio durante il GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Haas è riuscito a scappare dalle fiamme, dopo che la sua monoposto si era spezzata in due parti ed era esplosa. Il transalpino è vivo per miracolo e ha rimediato soltanto alcune bruciature alle mani, ma può ritenersi davvero molto fortunato per essere uscito sostanzialmente illeso da uno schianto di quel tipo. Romain Grosjean, che non correrà il GP del Sakhir nel weekend e che è in serio dubbio per il GP di Abu Dhabi del 13 dicembre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe e ha confessato di avere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è stato dimesso dall’di Manama nella giornata di ieri. Il francese è stato ricoverato per un paio di giorni in seguito al terribile incidente occorsogli domenica pomeriggio durante il GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Haas è riuscito a scappare dalle, dopo che la sua monoposto si era spezzata in due parti ed era esplosa. Il transalpino è vivo per miracolo e ha rimediato soltanto alcune bruciature alle mani, ma può ritenersi davvero molto fortunato per essere uscito sostanzialmente illeso da uno schianto di quel tipo., che non correrà il GP del Sakhir nel weekend e che è in serio dubbio per il GP di Abu Dhabi del 13 dicembre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe e ha confessato di avere ...

