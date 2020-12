Elliot Page | sua moglie commenta il coming out | La tua esistenza è un dono

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Emma Portner ha espresso tutto il proprio sostegno nei confronti di, con cui è sposata dal 2018, dopo ilout dell'attore come transgender. Emma Portner,di, ha condiviso un post sui social attraverso cui hato ilout dell'attore che nelle scorse ore ha dichiarato al mondo di essere transgender. Nella giornata di ieri è rimbalzata su tutti i siti e sui social la notizia delout diche ha scelto i propri canali pubblici per condividere una lunga lettera a cuore aperto, nella quale si è detto soprattutto fortunato per la possibilità di essere completamente se stesso. Come prevedibile, la notizia del suoout ha ...