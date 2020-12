Dal 2021 Samsung non produrrà più la serie Galaxy Note (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Samsung non produrrà più la serie Galaxy Note dal 2021, è quanto riporta Reuters che ha ricevuto l’informazione da tre fonti distinte che vogliono rimanere anonime in quanto la notizia non è stata ancora resa pubblica. La serie premium dell’azienda sudcoreana è nata nel 2011 con il primo modello che aveva una diagonale del display da 5,29 pollici e considerato troppo grande all’epoca quando il mercato ha poi smentito gli addetti ai lavori e portato Samsung al primo posto dei produttori superando per la prima volta Apple. La S Pen continuerà a vivere sull’altra serie premium della società, i Galaxy S saranno supportati dal pennino che diventerà un accessorio da acquistare a parte. Recensione Galaxy ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)nonpiù ladal, è quanto riporta Reuters che ha ricevuto l’informazione da tre fonti distinte che vogliono rimanere anonime in quanto la notizia non è stata ancora resa pubblica. Lapremium dell’azienda sudcoreana è nata nel 2011 con il primo modello che aveva una diagonale del display da 5,29 pollici e considerato troppo grande all’epoca quando il mercato ha poi smentito gli addetti ai lavori e portatoal primo posto dei produttori superando per la prima volta Apple. La S Pen continuerà a vivere sull’altrapremium della società, iS saranno supportati dal pennino che diventerà un accessorio da acquistare a parte. Recensione...

Agenzia_Ansa : Piano vaccini, 202milioni di dosi dal primo trimestre 2021 Obiettivo partenza prima della terza ondata #ANSA - HuffPostItalia : 'Basta cerimonie via Zoom, gli Oscar 2021 saranno dal vivo': l'annuncio dell'Academy - SkySportF1 : ?? 'C'è responsabilità ed emozione, portare uno #Schumacher in #F1 è una cosa fantastica' ?? @mara_sangiorgio ha inte… - MaeyCat : RT @GiovaQuez: In bozza Dl divieto dal 21 dicembre al 6 gennaio di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regio… - AlexTheMod : RT @GiovaQuez: In bozza Dl divieto dal 21 dicembre al 6 gennaio di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal 2021 Rezza: pronto il piano vaccini, milioni di dosi dal 2021 | il manifesto Il Manifesto Quale ambizione per il G20 dell’Italia

Conta ancora qualcosa il G20, il gruppo delle maggiori venti economie del mondo del quale l’Italia ha assunto la presidenza annuale il 1° dicembre? I vertici immediatamente successivi alla crisi finan ...

Avanza la nuova metro M4 di Milano: le prime immagini dentro la stazione di Linate

Sono state diffuse alcune immagini della stazione di Linate della nuova metropolitana M4 di Milano. Negli scatti si vedono l’atrio, il mezzanino, le scale mobili, i tapis roulant e anche i treni già p ...

Conta ancora qualcosa il G20, il gruppo delle maggiori venti economie del mondo del quale l’Italia ha assunto la presidenza annuale il 1° dicembre? I vertici immediatamente successivi alla crisi finan ...Sono state diffuse alcune immagini della stazione di Linate della nuova metropolitana M4 di Milano. Negli scatti si vedono l’atrio, il mezzanino, le scale mobili, i tapis roulant e anche i treni già p ...