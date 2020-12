Barcellona | cinque vittorie su cinque | non accadeva dal 2002 2003

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildi Ronald Koeman ha vinto 3-0 sul campo del Ferencvaros. Per i catalani, nello stesso gruppo della Juventus, questo successo è il quinto su egare giocate nella fase a gironi di Champions League. Nondalla stagione, quando vinse tutte e sei le gare della prima fase. In quell’occasione la corsa del Barça si interruppe ai quarti di finale, proprio contro la Juventus. Foto: nos.nl L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

