Banche | in Lombardia solo 11 rapine nei primi nove mesi 2020 -70%

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Neidel, tra lockdown e allerta Covid, ci sono state11in banca in, contro le 36 del 2019, e tutte concentrate per lo più a Milano (7). Il calo è del 69,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e conferma il trend positivo registrato a livello nazionale (-56,4%). E' a fotografia di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, al Convegnoe Sicurezza. Complessivamente leallo sportello sono passate da 211 neidel 2019 a 92 del. Neitre trimestri del, cala anche il cosiddetto ...