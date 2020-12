Avanti un altro!, il vincitore di “Tu si que vales” da Paolo Bonolis? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In un’intervista a “Fanpage.it” il vincitore dell’ultima edizione di “Tu si que vales”, Andrea Paris, ha detto che sogna un futuro in televisione. Gli piacerebbe fare l’incursore in programmi come Sanremo, le trasmissioni di Paolo Bonolis e “Striscia la notizia”. Che futuro televisivo si aspetterebbe Andrea Paris, vincitore dell’ultima edizione di Tu sì que vales? Intervistato da Fanpage.it, il performer ha detto di sognare una presenza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In un’intervista a “Fanpage.it” ildell’ultima edizione di “Tu si que, Andrea Paris, ha detto che sogna un futuro in televisione. Gli piacerebbe fare l’incursore in programmi come Sanremo, le trasmissioni die “Striscia la notizia”. Che futuro televisivo si aspetterebbe Andrea Paris,dell’ultima edizione di Tu sì que vales? Intervistato da Fanpage.it, il performer ha detto di sognare una presenza Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ferraresi_V : Uno stupro è uno stupro, basta colpevolizzare le vittime. Finché ci sarà chi, come #Feltri, punta il dito contro ch… - Marc852835993 : RT @DavelloStefano: Nuovamente si parla divieto di spostamento da un comune ad un altro nel nuovo #Dpcm. Un’altra volta ci prendono come ir… - xswagmasta : @LilyLun85480517 Beh se in Regia 1 e Regia 2 stavano parlando tutti di lei, la sua rilevanza nella casa ce l’ha. Sa… - laislatrash : Dai valaaaaaa dopo Brosio l’altro virologo complottista è Malgiolio! Ma faccia le sue scenette invece che dire minc… - blujasmine3 : T “con tutto il rispetto amore mio, ma secondo te con tutto quello che so fare uso Adua del Vesco per emergere?!”… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro Avanti un altro!, il vincitore di “Tu si que vales” da Paolo Bonolis? SoloDonna Bilanci 2021 e pluriennale in bilico, Commissione pronta a recovery fund ‘per chi ci sta’

Poco tempo e troppe incognite. A Bruxelles si lavora a soluzioni per "sostenere comunque la ripresa" degli Stati membri disposti ad andare avanti, così da "replicare gli effetti del pacchetto original ...

Mafia e Covid, ecco come si sta muovendo la criminalità organizzata ai tempi del virus

Intervista al procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho: Le famiglie cercano gruppi sani per riciclare soldi e fare affari . E sui rinvi dei processi a Torino spiega: Si può stralciare ...

Poco tempo e troppe incognite. A Bruxelles si lavora a soluzioni per "sostenere comunque la ripresa" degli Stati membri disposti ad andare avanti, così da "replicare gli effetti del pacchetto original ...Intervista al procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho: Le famiglie cercano gruppi sani per riciclare soldi e fare affari . E sui rinvi dei processi a Torino spiega: Si può stralciare ...