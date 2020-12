Arezzo-Sambenedettese | le ultime su formazioni e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non solo il calcio europeo a scandire l’intrattenimento infrasettimanale; in scena i vari recuperi di Serie C tra i quali figura anche. Gli amaranto per rendere merito alla prima vittoria stagionale ottenuta domenica sul campo dell’Imolese, ladi Zironelli per sfatare il mito dell’X. Programmato per le ore 15 il calcio d’inizio che scandirà il via al recupero del turno 10 del Girone B. Il momento dell’Belloni prima e Cutolo poi, si sono rivelati autentici elementi di spicco dell’corsaro in terra imolese. E’ -finalmente- arrivata la prima vittoria stagionale degli uomini di Camplone per 0-2 al ‘Romeo Galli’ di Imola. Una gara gestita molto bene in prima battuta, che ha visto l’portarsi in vantaggio al 39? del primo tempo ...