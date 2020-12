Unghie "negli occhi" e sguardo allucinato: ma cosa fa? L'inquietante video di Elisabetta Gregoraci | Guarda (Di martedì 1 dicembre 2020) Un piccolo video, un frammento direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, che sta rimbalzando sul web e che sta strappando più di un sorriso. La protagonista? Elisabetta Gregoraci. Eccola inquadrata dalle telecamere seduta al tavolo mentre beve una tisana prima di andare a letto, davanti a lei diverse bottiglie di vodka vuote, tracannate dagli inquilini nel corso della festa che ha seguito la puntata del lunedì. La Gregoraci indossa gli occhiali da vista, sorseggia lentamente dalla sua tazza. Appare un poco perplessa, provata. Poi, negli ultimi secondi del video, si dà una controllatina alle Unghie. E per vederci meglio, sfila gli occhiali e praticamente si infila le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Un piccolo, un frammento direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, che sta rimbalzando sul web e che sta strappando più di un sorriso. La protagonista?. Eccola inquadrata dalle telecamere seduta al tavolo mentre beve una tisana prima di andare a letto, davanti a lei diverse bottiglie di vodka vuote, tracannate dagli inquilini nel corso della festa che ha seguito la puntata del lunedì. Laindossa gliali da vista, sorseggia lentamente dalla sua tazza. Appare un poco perplessa, provata. Poi,ultimi secondi del, si dà una controllatina alle. E per vederci meglio, sfila gliali e praticamente si infila le ...

Angelo27414084 : RT @LaviniaBLR: Un uomo non si trucca (né usa smalto per le unghie) Mai. Questo è solo un modo per snaturare e svilire la mascolinità già… - matteo_turri : RT @tobdea: @LorenzoCast89 Negli anni in cui a Berlusconi andavano a controllare anche la lunghezza delle unghie ai piedi, si sono fatti sc… - tobdea : @LorenzoCast89 Negli anni in cui a Berlusconi andavano a controllare anche la lunghezza delle unghie ai piedi, si s… - one_ragh : RT @LaviniaBLR: Un uomo non si trucca (né usa smalto per le unghie) Mai. Questo è solo un modo per snaturare e svilire la mascolinità già… - _aruora_ : the sexual tension between me e infilarmi le unghie negli occhi -

Ultime Notizie dalla rete : Unghie negli Trucchi per far crescere le unghie delle mani naturalmente senza estetista e ricostruzioni Proiezioni di Borsa Lisciatura alla cheratina, pro e contro del trattamento anti crespo per eccellenza

Cheratina è tra le parole più diffuse, e probabilmente abusate, nel glossario beauty. Perché si tratta di un ingrediente fondamentale per la bellezza di diverse aree del corpo. O forse perché i brand ...

Gaetano Bruno: "Ho scoperto l'America per recitare in Fargo"

Gaetano è andato in America ed è tornato carico a molla, dopo avere visto davvero “l’altro mondo”. «Quello dove gli attori vengono messi a loro agio e dove tutto è curato nel minimo dettaglio». L’atto ...

Cheratina è tra le parole più diffuse, e probabilmente abusate, nel glossario beauty. Perché si tratta di un ingrediente fondamentale per la bellezza di diverse aree del corpo. O forse perché i brand ...Gaetano è andato in America ed è tornato carico a molla, dopo avere visto davvero “l’altro mondo”. «Quello dove gli attori vengono messi a loro agio e dove tutto è curato nel minimo dettaglio». L’atto ...