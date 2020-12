The Umbrella Academy e Netflix a Elliot Page: “Non vediamo l’ora di vederti nella stagione 3" (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli account Twitter di Netflix e della serie The Umbrella Academy hanno risposto con entusiasmo al coming out di Elliot Page. Gli account Twitter di Netflix e della serie The Umbrella Academy hanno risposto con entusiasmo al coming out di Elliot Page, che ha pubblicamente dichiarato di essere transgender. L'account dello show, una storia di supereroi basata sull'omonimo fumetto della Dark Horse Comics, ha commentato "Siamo così fieri del nostro supereroe! Ti amiamo, Elliot!". Quello di Netflix ha ribadito lo stesso sentimento, aggiungendo "Non vediamo l'ora di assistere al tuo ritorno nella stagione 3!". Alcuni fan dello show hanno già ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli account Twitter die della serie Thehanno risposto con entusiasmo al coming out di. Gli account Twitter die della serie Thehanno risposto con entusiasmo al coming out di, che ha pubblicamente dichiarato di essere transgender. L'account dello show, una storia di supereroi basata sull'omonimo fumetto della Dark Horse Comics, ha commentato "Siamo così fieri del nostro supereroe! Ti amiamo,!". Quello diha ribadito lo stesso sentimento, aggiungendo "Nonl'ora di assistere al tuo ritorno3!". Alcuni fan dello show hanno già ...

