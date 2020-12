Strage di Erba | Rosa Bazzi positiva al Covid | le sue condizioni

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 1 dicembre 2020)è risultataal. La donna, una dei due condannati per ladi, è detenuta in carcere con una sentenza di ergastolo. A dare l’annuncio della diagnosi è stato il suo avvocato Fabio Schembri, che lo ha comunicato attraverso Le Iene. A quanto pare la detenuta non sarebbe incritiche.: le suedi saluteha il, è stata isolata dagli altri detenuti ma è asintomatica e sta bene. A quanto pare la donna ha effettuato un tampone qualche giorno fa, come ha spiegato Schembri: “Sì,, al momento si trova al repartodel ...