Sempre più italiani sotto la soglia di povertà: e il governo resta a guardare (Di martedì 1 dicembre 2020) La povertà che azzanna le famiglie. La povertà che chi è al governo fa finta di non vedere. Il 2020 lascerà in eredità al 2021 altri 5 milioni e mezzo di italiani in difficoltà, oltre agli 8,8 milioni esistenti. In totale, oltre 14 milioni. Tra questi tanti minori, i nuovi poveri. Un milione e 137 mila under 18 già lo scorso anno erano in povertà assoluta: fame vera, poche o zero cure sanitarie, istruzione a intermittenza. Un altro milione potrebbe aggiungersi quest’anno, calcola Save the Children. L’Italia che piange i suoi morti Covid si risveglierà anche più povera e sola. A fare un’analisi dei tragici numeri è Valentina Conte su Repubblica: “I quasi poveri rischiano di diventare nuovi poveri. Parliamo di 1,9 milioni di famiglie italiane messe da Istat giusto sopra la linea standard che separa ... Leggi su ilparagone (Di martedì 1 dicembre 2020) Lache azzanna le famiglie. Lache chi è alfa finta di non vedere. Il 2020 lascerà in eredità al 2021 altri 5 milioni e mezzo diin difficoltà, oltre agli 8,8 milioni esistenti. In totale, oltre 14 milioni. Tra questi tanti minori, i nuovi poveri. Un milione e 137 mila under 18 già lo scorso anno erano inassoluta: fame vera, poche o zero cure sanitarie, istruzione a intermittenza. Un altro milione potrebbe aggiungersi quest’anno, calcola Save the Children. L’Italia che piange i suoi morti Covid si risveglierà anche più povera e sola. A fare un’analisi dei tragici numeri è Valentina Conte su Repubblica: “I quasi poveri rischiano di diventare nuovi poveri. Parliamo di 1,9 milioni di famiglie italiane messe da Istat giusto sopra la linea standard che separa ...

