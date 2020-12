Scuola in Lombardia | Fermi elogia i genitori | “Ma si apre dopo Natale”

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) MILANO – Il rientro in sicurezza, per gli studenti delle superiori in Lombardia, “presumibilmente sara’ dopo le vacanze di Natale”. Cosi’ il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi a margine dell’incontro avuto stamane con una delegazione di genitori del comitato ‘A Scuola!’ e del gruppo di ‘StudentiPresenti’.