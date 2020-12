Sandro Abate | ecco il laterale Jonas Pinto Junior

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’AsdAvellino comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive diclasse 1984, brasiliano naturalizzato italiano. CARRIERA – Dopo le esperienze per due anni nel Malwee di Jaraguà do Sul e successivamente nel Minas di Belo Horizonte e nel Carlos Barbosa,approda in Europa nel 2005, prima in Spagna nell’Albacete e nel Martorell, poi dal 2007 in Italia nell’Arzignano dove resta per due anni portando in palmares la vittoria della Coppa Italia. Nel 2009 è alla Marca Futsal, club col quale vince due campionati, una Coppa Italia e due Supercoppe. Suo il calcio di rigore che nel giugno del 2013, in gara 3 della finale scudetto regala alla Marca il titolo di campione d’Italia. Nell’estate ...