Real Madrid in crisi | Zidane | «Non penso alle dimissioni»

(Di martedì 1 dicembre 2020) Zinedinenatore del, ha parlato dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Zinedinenatore del, ha parlato dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. «Non. Abbiamo avuto momenti complicati. È una brutta situazione a livello di risultati. Ma bisogna andare avanti. Sapevamo che oggi era una finale e l’abbiamo preparata bene. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma non siamo riusciti a segnare. Manca una partita e dobbiamo vincere». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Darmian e Lukaku abbattono il Borussia Moenchengladbach e permettono all’Inter di restare in corsa grazie anche alla vittoria clamorosa dello Shakhtar contro il Real Madrid, che manda in ..."No, non penso alle dimissioni, non mi dimettero' e continueremo insieme ad andare avanti". Zinedine Zidane non abbandona il Real Madrid. Dopo la sconfitta di oggi in Ucraina contro lo Shakhtar nella ...