Pazzini e quel feeling unico con Cassano: “Mi capiva meglio di me. Con altri campioni era diverso…” (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel corso della bella intervista rilasciata a Sky Sport, Giampaolo Pazzini ha avuto modo di parlare anche dei compagni di reparto e, in modo particolare, del feeling innato con Antonio Cassano, avuto come partner negli anni alla Sampdoria oltre che in Nazionale.Pazzini: carriera e CassanoRipercorrendo alcuni momenti importanti della carriera da giocatore, da poco terminata col suo annuncio ufficiale, Pazzini ha ricordato: "Tutte le annate hanno avuto un momento clou per decidere il campionato o il prosieguo della carriera. Forse il primo gol, in Serie B, dove poteva diventare oltre che un sogno anche un lavoro. Poi la tripletta a Wembley, lì ha avuto una risonanza molto grande, i miei orizzonti sono cambiati".Non solo, però, i momenti decisivi della vita calcistica, ma anche i partner ... Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel corso della bella intervista rilasciata a Sky Sport, Giampaoloha avuto modo di parlare anche dei compagni di reparto e, in modo particolare, delinnato con Antonio, avuto come partner negli anni alla Sampdoria oltre che in Nazionale.: carriera eRipercorrendo alcuni momenti importanti della carriera da giocatore, da poco terminata col suo annuncio ufficiale,ha ricordato: "Tutte le annate hanno avuto un momento clou per decidere il campionato o il prosieguo della carriera. Forse il primo gol, in Serie B, dove poteva diventare oltre che un sogno anche un lavoro. Poi la tripletta a Wembley, lì ha avuto una risonanza molto grande, i miei orizzonti sono cambiati".Non solo, però, i momenti decisivi della vita calcistica, ma anche i partner ...

