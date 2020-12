Opere da commissariare, sei mesi solo per una lista (Di martedì 1 dicembre 2020) La lista sarà inviata nelle prossime ore. Mittente: Giuseppe Conte. Destinatario: il Parlamento. Dentro ci sono le Opere che palazzo Chigi ha deciso di commissariare. Alcune sono da realizzare, altre da completare. Il principio politico è semplificare, sbloccare, accelerare. E affidare “a uno o più” commissari la messa a terra di una strategia che ambisce a riscrivere il capitolo Opere pubbliche in Italia. Quello che nella stragrande maggioranza dei casi è stato riempito da questioni come la burocrazia, gli appalti e i subappalti congestionati e ostaggio del malaffare e della criminalità, i soldi sprecati, i ritardi. Questa lista arriva oggi, primo dicembre. Sei mesi dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di quel decreto Semplificazioni festeggiato come la svolta. Di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Lasarà inviata nelle prossime ore. Mittente: Giuseppe Conte. Destinatario: il Parlamento. Dentro ci sono leche palazzo Chigi ha deciso di. Alcune sono da realizzare, altre da completare. Il principio politico è semplificare, sbloccare, accelerare. E affidare “a uno o più” commissari la messa a terra di una strategia che ambisce a riscrivere il capitolopubbliche in Italia. Quello che nella stragrande maggioranza dei casi è stato riempito da questioni come la burocrazia, gli appalti e i subappalti congestionati e ostaggio del malaffare e della criminalità, i soldi sprecati, i ritardi. Questaarriva oggi, primo dicembre. Seidopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di quel decreto Semplificazioni festeggiato come la svolta. Di ...

Alessio_Ram : Il decreto semplificazione? funziona? Valutate voi - AndFranchini : Opere da commissariare, sei mesi solo per una lista | L'HuffPost - bocognanir : RT @ancenazionale: Bisogna intervenire per razionalizzare i tempi pre-gara che sono i più lunghi, ma ancora si discute su quali opere #comm… - angiekdonati : RT @ancenazionale: Bisogna intervenire per razionalizzare i tempi pre-gara che sono i più lunghi, ma ancora si discute su quali opere #comm… - ancenazionale : Bisogna intervenire per razionalizzare i tempi pre-gara che sono i più lunghi, ma ancora si discute su quali opere… -

Ultime Notizie dalla rete : Opere commissariare Opere da commissariare, sei mesi solo per una lista L'HuffPost Dl semplificazioni: Conte invia a Camere lista opere da commissariare

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, a ore il premier Giuseppe Conte invierà alle Camera la lista delle opere che il governo ha deciso di commissariare, come previsto dal dl sempl ...

Infrastrutture: Mangialardi e Casini hanno incontrato il ministro De Micheli per fare il punto sulle principali opere marchigiane

“Ringraziamo il ministro De Micheli – afferma il capogruppo dem Maurizio Mangialardi – per l’attenzione che sta ponendo alle Marche e, in particolare, a quelle infrastrutture che riteniamo fondamental ...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, a ore il premier Giuseppe Conte invierà alle Camera la lista delle opere che il governo ha deciso di commissariare, come previsto dal dl sempl ...“Ringraziamo il ministro De Micheli – afferma il capogruppo dem Maurizio Mangialardi – per l’attenzione che sta ponendo alle Marche e, in particolare, a quelle infrastrutture che riteniamo fondamental ...