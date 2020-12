Mostra per errore lo smartphone alla telecamera, sullo schermo questa "roba": Kate Middleton fa impazzire il Regno Unito | Guarda (Di martedì 1 dicembre 2020) Un curioso caso sta facendo "impazzire" il Regno Unito. La protagonista? Suo malgrado, Kate Middleton. Nel corso di un evento digitale incentrato sulla crescita sana dei bambini dagli zero ai cinque anni, infatti, la Duchessa rispondeva alle domande che riceveva dai genitori sul suo telefono. Solo che ad un certo punto ha girato il suo smartphone, in favor di telecamera, svelando le emoji più utilizzate. E tutto il mondo ha scoperto che si tratta delle seguenti tre: un cetriolo, la faccina che impreca e infine una ragazza che si inchina. Insomma, una Kate Middleton tutt'altro che bacchettona, così come è sempre stata dipinta. La scopriamo infatti simpatica e, volendo, anche un poco scurrile. E ci si chiede in quali contesti usi con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Un curioso caso sta facendo "" il. La protagonista? Suo malgrado,. Nel corso di un evento digitale incentrato sulla crescita sana dei bambini dagli zero ai cinque anni, infatti, la Duchessa rispondeva alle domande che riceveva dai genitori sul suo telefono. Solo che ad un certo punto ha girato il suo, in favor di, svelando le emoji più utilizzate. E tutto il mondo ha scoperto che si tratta delle seguenti tre: un cetriolo, la faccina che impreca e infine una ragazza che si inchina. Insomma, unatutt'altro che bacchettona, così come è sempre stata dipinta. La scopriamo infatti simpatica e, volendo, anche un poco scurrile. E ci si chiede in quali contesti usi con ...

PosteNews : #Filatelia Emesso oggi un #francobollo celebrativo della Presidenza italiana del #G20. Una grande vetrina per l’… - PalermoToday : 'Sono un collega', e mostra un tesserino: denunciato 45enne che si spacciava per carabiniere - chiricanna : RT @PossibileIt: #SalmaElShimy, modella egiziana, ultima vittima del pressante controllo sui social media che ha già colpito #PatrickZaki.… - Assofond : L’indagine @Assofond sul 3° trim 2020 mostra settore in ripresa. Nonostante l'incertezza alcune aziende stanno per… - Sirio60784903 : @tappartengo per te Keira Omija, schiacciatrice delle Sunlight, qui mentre mostra tutte le sue doti facendosi murar… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra per HTTP/1.1 Server Too Busy