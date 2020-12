“L’Isola dei Famosi ci sarà” | colpo di scena | c’è già data di partenza e conduttrice!

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nuovodiin merito al destino dell’Isola dei. La quindicesima edizione del reality ambientato in Honduras si farà oppure è destinato alla cancellazione, come emerso dalle indiscrezioni degli ultimi giorni? A quanto pare tutto è nuovamente messo in discussione. Isola deici sarà: conduttrice, inviato e… Il buon Gabriele Parpiglia, attraverso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.