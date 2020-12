La pandemia fa salire la propensione al risparmio degli italiani (Di martedì 1 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – La pandemia fa esplodere il risparmio precauzionale. I depositi bancari crescono di 126 miliardi da settembre 2019 a settembre 2020, nonostante una riduzione del PIL che dovrebbe essere valutata in circa 168 miliardi (122 dei quali già accertati nei primi nove mesi dell'anno). La propensione al risparmio si impenna dall'11,8 al 20 per cento del reddito. Sono alcuni dei dati che emergono dall'Indagine sul risparmio degli italiani nel 2020. Il rapporto è stato curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo insieme al Centro Einaudi.Per il 3,1 per cento degli intervistati la crisi sanitaria è diventata una crisi economica profonda: 600 mila famiglie potenzialmente in difficoltà.Una famiglia su due (47 per cento) è costretta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Lafa esplodere ilprecauzionale. I depositi bancari crescono di 126 miliardi da settembre 2019 a settembre 2020, nonostante una riduzione del PIL che dovrebbe essere valutata in circa 168 miliardi (122 dei quali già accertati nei primi nove mesi dell'anno). Laalsi impenna dall'11,8 al 20 per cento del reddito. Sono alcuni dei dati che emergono dall'Indagine sulnel 2020. Il rapporto è stato curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo insieme al Centro Einaudi.Per il 3,1 per centointervistati la crisi sanitaria è diventata una crisi economica profonda: 600 mila famiglie potenzialmente in difficoltà.Una famiglia su due (47 per cento) è costretta ...

zazoomblog : La pandemia fa salire la propensione al risparmio degli italiani - #pandemia #salire #propensione - CorriereCitta : La pandemia fa salire la propensione al risparmio degli italiani - altiebassi : @Abbanoa @comunedisassari @ComunediTergu Ottimo! Credo che in piena pandemia ed emergenza sanitaria stavolta i vost… - fifaedo2 : B) Oppure è l'operatore amante dell'ingoio a caldo, mentre si fa inculare da Pappete su una moto d'acqua della P.S?… - unsoffio : Però @matteorenzi indossa la mascherina per salire in auto. Quindi era voluto indirizzare il droplet in tempo di pa… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia salire HTTP/1.1 Server Too Busy