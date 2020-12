Iran | Nessuno Tocchi Caino | Djalali a rischio imminente di esecuzione

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – E’ adiinAhmadreza, ricercatore esperto di Medicina dei disastri e assistenza umanitaria che in passato ha lavorato presso l’Università del Piemonte Orientale di Novara. Lo riporta, citandoHuman Rights (Ihr), organizzazione con sede a Oslo che si batte contro la pena di morte nella Repubblica islamica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - E' a rischio imminente di esecuzione in Iran Ahmadreza Djalali, ricercatore esperto di Medicina dei disastri e assistenza umanitaria che in passato ha lavorato presso l'Univ ...“Chiediamo alle autorità della Repubblica Islamica di fermare immediatamente la condanna a morte, prevista per oggi, nei confronti di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano-svedese che ha lavorato ...