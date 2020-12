(Di martedì 1 dicembre 2020) Una notte tutt'altro che serena.Secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it', l'è stata svegliata4 di stamattina dai supporters del. Iin questione hanno raggiunto l'hotel dove alloggiano gli uomini di Antonio Conte con l'obiettivo di disturbare il sonno della compagine nerazzurra: botti, petardi ed'artificio stile Capodanno, durati inrottamente circa cinque minuti. "Evidente il fastidio della truppa nerazzurra", si legge.In occasione della sfida contro ilMoenchengladbach, in programmaore 21, l'si giocherà le ultime chance di staccare il pass per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Inter : ? | ALLENAMENTO L'allenamento di rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di #BorussiaInter ?? - Inter : ?? | FINITA! Partita conclusa a Reggio Emilia: vittoria convincente dei nerazzurri! ?????? #SassuoloInter 0?-3? ??… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi il 25 novembre di 22 anni fa... Questa sera è di nuovo Inter-Real Madrid ?????????? Siete carichi, tifo… - Mediagol : #Inter, nerazzurri svegliati dai tifosi del Borussia Monchengladbach: fuochi d'artificio alle 4 del mattino… - FcInterNewsit : Inter, notte di botti: petardi e striscione dei tifosi 'Gladbach sotto l'albergo che ospita i nerazzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nerazzurri

NEWS CALCIOMERCATO INTER - Potrebbero presto tornare ad incrociarsi le strade di Inter e Napoli. Prima in campionato, dove le squadre di Conte e Gattuso si incontreranno sul rettangolo verde poco prim ...Borussia Inter dove vederla. Ultima chiamata per i nerazzurri. Lukaku e Lautaro in cerca di riscatto europeo, con occhio a Shakhtar-Real.