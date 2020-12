Il Black Friday fa andare a ruba anche i “sex robot” realizzati con l’intelligenza artificiale (Di martedì 1 dicembre 2020) Un robot sessuale iperrealistico, con intelligenza artificiale e caratteristiche umane, sta riscuotendo un certo successo tra i single. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, il robot è andato a ruba durante il Black Friday, anche perchè è stato proposto a prezzi più bassi. Le bambole basate sull’IA sono diventate sempre più popolari grazie ai progressi tecnologici che consentono agli esperti di creare “compagni di gioco” all’avanguardia. RealDoll (che sviluppa strumenti di questo tipo dal 1996, ndr) è riuscita a produrre bambole che possono sostenere una conversazione, mentre Silicone Lovers crede che i suoi modelli siano arrivati ad una tale perfezione da risultare praticamente indistinguibili dagli umani stessi. Le vendite hanno fatto registrare un incremento anche durante ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 1 dicembre 2020) Un robot sessuale iperrealistico, con intelligenzae caratteristiche umane, sta riscuotendo un certo successo tra i single. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, il robot è andato adurante ilperchè è stato proposto a prezzi più bassi. Le bambole basate sull’IA sono diventate sempre più popolari grazie ai progressi tecnologici che consentono agli esperti di creare “compagni di gioco” all’avanguardia. RealDoll (che sviluppa strumenti di questo tipo dal 1996, ndr) è riuscita a produrre bambole che possono sostenere una conversazione, mentre Silicone Lovers crede che i suoi modelli siano arrivati ad una tale perfezione da risultare praticamente indistinguibili dagli umani stessi. Le vendite hanno fatto registrare un incrementodurante ...

chedisagio : Se riapri I negozi la domenica, ultimo giorno utile della 'black Friday week', non può lamentarti della gente in st… - matteosalvinimi : #Salvini: Black Friday? In Francia l’hanno rimandato. Serve premiare chi compra ???? in ????. Non è possibile che multi… - Inter : ??? | BLACK&BLUE Il Black&Blue Friday è arrivato: scopri tutte le offerte! ?? ?? - xzaynandi : Sono ancora scioccata ma almeno con un nuovo telefono SBAM FINALMENTE COSÌ NON VI ROMPO PIÙ IL BLACK FRIDAY HA DATO I SUOI FRUTTI - btr1dsuper : Acquista da ZAFUL ora Risparmia di più quando utilizzi un buono sconto ZZ05 Buono sconto codice sconto Black Frid… -