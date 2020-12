Gregoraci, nella notte Giulia Salemi la attacca: “Le voci girano…” (Di martedì 1 dicembre 2020) Nuovo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, le due tornato a parlare di Briatore e delle vacanze in Sardegna Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 1 dicembre 2020) Nuovo scontro tra Elisabettaal Grande Fratello Vip, le due tornato a parlare di Briatore e delle vacanze in Sardegna Elisabettasi sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Vany19787191 : @fdacisab Ma cosa stai dicendo ahahahahah Elisabetta ha demolito Giulia moralmente NELLA CASA, quindi il tutto è av… - koriandolo : La tristezza di vedere che nessuno va contro #Gregoraci, per paura di non lavorare più. Ma quando si riuscirà a sca… - brigida0206 : @Clau_dia_16 @GiovannaRattel1 E la Gregoraci faceva dei servizi sessuali alla Farnesina. Non so cosa sia peggio. Ho… - fromLAXtoLHR : @CastedduM @shekylan @blckwang - mi aspetto solo il momento in cui il povero Stefano Coletti smetta di essere uno z… - lasara_81 : La Regina è tornata! Intervista prima di entrare nella casa #GFVIP #malgioglio #gfivp #GFVIP5 #gregoraci… -