Giffoni50 Winter Edition | a dicembre la digital experience per vivere insieme la magia del Natale

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 dicembre 2020) Da sabato 12 partirà la quarta tranche del festival con masterclass ed eventi speciali online; film in concorso per gli Elements; show; concerti e incontri con i talent rivolti a ragazzi e famiglie. Giffoni non si ferma. E, come promesso, resterà al fianco della sua community anche a. La, dedicata principalmente agli Elements +3, +6 e + 10, offrirà un calendario di appuntamenti pensati per tutta la famiglia, ma anche per ragazzi e young adult. Masterclass ed eventi speciali, in, si articoleranno a partire da sabato 12. Sarà un'edizione nuova, completamentee, ma non per questo meno affascinante. "Presentiamo un'assoluta novità:- spiega ...