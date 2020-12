Elisabetta Gregoraci sempre più glamour (e scollata) al GF Vip: il prezzo del vestito (Di martedì 1 dicembre 2020) Non c’è niente da fare: a ogni diretta Elisabetta Gregoraci è la vippona più chiacchierata e anche la più glamour. Tra i tanti argomenti trattati, tra cui il Cristiano Malgioglio show nella Casa, durante la puntata numero 22 del GF Vip andata in onda lunedì 30 novembre sono volate ancora scintille tra Eli e Giulia Salemi. Il motivo dello scontro è lo stesso della settimana scorsa, ovvero le vacanze in Sardegna di qualche anno fa durante le quali tra le due ci sarebbe stata un po’ di tensione. Per Elisabetta Giulia ha avuto attenzioni più carine nei confronti di Flavio Briatore, all’epoca suo marito, mentre la Salemi sostiene che è stata lei a non rivolgerle la parola. Nella nuova diretta le due hanno mantenuto la stessa linea senza riuscire quindi a chiarirsi. (Continua dopo la foto) A mettere altro pepe sulla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Non c’è niente da fare: a ogni direttaè la vippona più chiacchierata e anche la più. Tra i tanti argomenti trattati, tra cui il Cristiano Malgioglio show nella Casa, durante la puntata numero 22 del GF Vip andata in onda lunedì 30 novembre sono volate ancora scintille tra Eli e Giulia Salemi. Il motivo dello scontro è lo stesso della settimana scorsa, ovvero le vacanze in Sardegna di qualche anno fa durante le quali tra le due ci sarebbe stata un po’ di tensione. PerGiulia ha avuto attenzioni più carine nei confronti di Flavio Briatore, all’epoca suo marito, mentre la Salemi sostiene che è stata lei a non rivolgerle la parola. Nella nuova diretta le due hanno mantenuto la stessa linea senza riuscire quindi a chiarirsi. (Continua dopo la foto) A mettere altro pepe sulla ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - frances39307027 : RT @oocgfvip5: Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci: “ma vaffanculo dai, se devi rompere il cazzo stavi a casa tua a Montecarlo non q… - francyriki : RT @oocgfvip5: Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci: “ma vaffanculo dai, se devi rompere il cazzo stavi a casa tua a Montecarlo non q… - ASlash16 : «Sai Elisabetta, non immagini le cose che mi hanno riferito su di te. Però io sono una signora, e non le dico!» Gr… - Eleonor22849454 : Elisabetta gregoraci ha 40 anni ma ne dimostra 12 anzi forse qualcosa di meno. Ha un odio verso giulia neanche le a… -