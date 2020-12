Diego Armando Maradona: svelata la notizia della morte ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ma è polemica (Di martedì 1 dicembre 2020) Lunedì sera Alfonso Signorini ha informato i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 della morte di Diego Armando Maradona, ma sul web è esplosa la polemica: ecco perchè. I concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno saputo della morte di Diego Armando Maradona: Alfonso Signorini lo ha rivelato ieri sera a Maria Teresa Ruta, tra i primi ad averlo intervistato in Italia, e ai suoi coinquilini, rimasti scioccati dalla notizia. Nel frattempo sul web è nata però una polemica per le altre morti eccellenti degli ultimi mesi dimenticate dal reality. Alfonso Signorini ha voluto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020) Lunedì sera Alfonso Signorini ha informato idelVip 5di, ma sul web è esplosa la: ecco perchè. IdelVip 5 hanno saputodi: Alfonso Signorini lo ha rivelato ieri sera a Maria Teresa Ruta, tra i primi ad averlo intervistato in Italia, e ai suoi coinquilini, rimasti scioccati dalla. Nel frattempo sul web è nata però unaper le altre morti eccellenti degli ultimi mesi dimenticate dal reality. Alfonso Signorini ha voluto ...

sscnapoli : Il Capitano omaggia Diego Armando Maradona sotto le Curve A e B Diego ?? - OfficialASRoma : Il commovente omaggio di Bruno Conti e dell’#ASRoma a Diego Armando Maradona ?? - OfficialASRoma : Al minuto ?? si ferma il gioco in memoria di un eterno numero ??, Diego Armando Maradona ?? #NapoliRoma - antonellacirce1 : @DSantanche @FotoartisticaA Perche’ non ha il coraggio di dirlo la Pausini o colleghe varie che si risentono se il… - Domenico1oo777 : RT @myrtamerlino: 'Le immagini che propongo sono sempre positive, è come se dicessi nonostante tutto non mi hai vinto.' Vignette geniali, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Diego Armando Ciro Ferrara a Maradona: «Caro Diego, dove sei? Ti sento vicino» Corriere della Sera Maradona, Heather Parisi rompe il silenzio dopo un commento: «Amante di gioventù? Mio figlio mi ha chiesto la verità»

Heather Parisi rompe il silenzio sulla morte di Diego Armando Maradona con un post in cui racconta la reazione di suo figlio Dylan Maria a un commento sul suo profilo Instagram.

Retroscena Maradona: “Il suo cuore pesava più del doppio del normale”

Il cuore di Diego Armando Maradona pesava più di 500 grammi, al momento dell'autopsia attuata da esperti medici forensi argentini ...

Heather Parisi rompe il silenzio sulla morte di Diego Armando Maradona con un post in cui racconta la reazione di suo figlio Dylan Maria a un commento sul suo profilo Instagram.Il cuore di Diego Armando Maradona pesava più di 500 grammi, al momento dell'autopsia attuata da esperti medici forensi argentini ...