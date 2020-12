D'Alema: 'Per la seconda ondata questo Governo non ha alternative' (Di martedì 1 dicembre 2020) Il presidente della fondazione Italianieuropei ed ex Presidente del Consiglio dal 1998 al 2000 Massimo D'Alema all'evento ri-generazione 2020 promosso da Confcommercio Giovani, parlando della seconda ... Leggi su globalist (Di martedì 1 dicembre 2020) Il presidente della fondazione Italianieuropei ed ex Presidente del Consiglio dal 1998 al 2000 Massimo D'all'evento ri-generazione 2020 promosso da Confcommercio Giovani, parlando della...

globalistIT : - VitoCavarretta : @ritafrediani Dopo avere sopportato per decenni quella di D'Alema, questa sembra l'emblema dell'umiltà - GervasioHya : @HuffPostItalia Ci voleva D'alema per dircelo lo sanno tutti ed è per questo che fanno tutti i paraculo al governo… - oscarfagiolo : @Daria38250972 @agodandaniela @Misurelli77 E quindi?tutto trasparente tutto alla luce del sole mi pare,non c’è una… - traderscomessa : @reportrai3 @RaiTre Ho molto rispetto per report ma trovo ridicolo accanirsi contro Renzi per un aereo che è una go… -

Ultime Notizie dalla rete : Alema Per HTTP/1.1 Server Too Busy