Dal primo gennaio parte la lotteria degli scontrini: cos’è e come funziona (Di martedì 1 dicembre 2020) MILANO – Al via la ‘lotteria degli scontrini’: dal primo dicembre è infatti possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il ‘codice lotteria’ da presentare a ogni pagamento- in contante o con carta- per partecipare alle estrazioni. La lotteria vera e propria partirà invece dal primo gennaio, con estrazioni settimanali, mensili e annuali e montepremi che possono arrivare fino a 5 milioni. COS’È LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) MILANO – Al via la ‘lotteria degli scontrini’: dal primo dicembre è infatti possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it per ottenere il ‘codice lotteria’ da presentare a ogni pagamento- in contante o con carta- per partecipare alle estrazioni. La lotteria vera e propria partirà invece dal primo gennaio, con estrazioni settimanali, mensili e annuali e montepremi che possono arrivare fino a 5 milioni. COS’È LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

acmilan : Our starting line-up, Rebic from the start ?? La formazione: Ante torna dal primo minuto! ?? #SempreMilan… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR sta ritrovando la giusta condizione. Ci vuole tempo. Domani vedremo se schierar… - GianniGirotto : #COMUNITÀENERGETICHE - I TG INIZIANO A PARLARNE Condivido questo servizio, sperando che sia il primo di tanti, dal… - ASRomaFemminile : ???? Bartoli e Giugliano in campo dal primo minuto ?? - RadioItaliaIRIB : L'anno del virus, 'Wuhan files' : 365 giorni dal primo caso Covid -