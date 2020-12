Covid, in Lombardia verranno abbattuti 25mila visoni in un allevamento nel Cremonese: attestati 3 casi di positività tra gli animali (Di martedì 1 dicembre 2020) Saranno 25mila i visoni che verranno abbattuti nell’allevamento di Capralba (Cremona), il più grande d’Italia, dopo che il 29 ottobre sono stati riscontrati tre casi di positività degli animali al coronavirus. La decisione del ministero della Salute arriva dopo che in tutta Europa è scattato l’allarme sul rischio contagio negli allevamenti. Il timore è che, come già avvenuto in Danimarca, il virus possa mutare ancora e rendere inefficaci i vaccini attualmente in sviluppo. Per questo il 23 novembre il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività negli allevamenti fino a febbraio 2021 e l’abbattimento degli esemplari nel caso in cui si riscontri anche solo un caso positivo. In un focolaio in Danimarca il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Sarannochenell’di Capralba (Cremona), il più grande d’Italia, dopo che il 29 ottobre sono stati riscontrati tredideglial coronavirus. La decisione del ministero della Salute arriva dopo che in tutta Europa è scattato l’allarme sul rischio contagio negli allevamenti. Il timore è che, come già avvenuto in Danimarca, il virus possa mutare ancora e rendere inefficaci i vaccini attualmente in sviluppo. Per questo il 23 novembre il ministro Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività negli allevamenti fino a febbraio 2021 e l’abbattimento degli esemplari nel caso in cui si riscontri anche solo un caso positivo. In un focolaio in Danimarca il ...

