Cosa ha realmente detto Toti sulle zone e i «vasi comunicanti» | VIDEO (Di martedì 1 dicembre 2020) Un messaggio molto semplice, con un principio spiegato in maniera lineare. Nonostante tutto ciò, però, le parole del Presidente della Regione Liguria sono state male interpretate sui social dando il via libera ad accese critiche. E non si parla della cosiddetta ‘zona bianca’ richiesta domenica sera in diretta su Facebook, ma di una risposta a una domanda durante la conferenza stampa di ieri – lunedì 30 novembre – per fare un punto sulla situazione Covid nella Regione. Giovanni Toti e i vasi comunicanti: parole molto chiare, ma non comprese. LEGGI ANCHE > Calenda risponde a chi, sui social, critica la figlia fotografa picchiata durante una carica della polizia Sui social, infatti, si è diffusa questa interpretazione (poi corretta in seconda battuta), riassunta in un tweet di Selvaggia Lucarelli. “Riteniamo che tra una Regione gialla ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 dicembre 2020) Un messaggio molto semplice, con un principio spiegato in maniera lineare. Nonostante tutto ciò, però, le parole del Presidente della Regione Liguria sono state male interpretate sui social dando il via libera ad accese critiche. E non si parla della cosiddetta ‘zona bianca’ richiesta domenica sera in diretta su Facebook, ma di una risposta a una domanda durante la conferenza stampa di ieri – lunedì 30 novembre – per fare un punto sulla situazione Covid nella Regione. Giovannie i: parole molto chiare, ma non comprese. LEGGI ANCHE > Calenda risponde a chi, sui social, critica la figlia fotografa picchiata durante una carica della polizia Sui social, infatti, si è diffusa questa interpretazione (poi corretta in seconda battuta), riassunta in un tweet di Selvaggia Lucarelli. “Riteniamo che tra una Regione gialla ...

