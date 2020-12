Champions League: cade il Real contro lo Shakhtar, nel gruppo B regna l’incertezza e l’Inter ci crede (Di martedì 1 dicembre 2020) Quinta giornata di Champions League.Il Real Madrid di Zinedine Zidane cade a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk (2-0) e adesso rischia la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. I blancos sono fermi a quota 7 punti e di conseguenza nell'ultima uscita contro il Borussia Monchengladbach dovrà vincere per non rischiare nulla. Torna in corsa per il secondo posto anche l'Inter di Antonio Conte che dovrà però vincere le due gare rimanenti e sperare che la gara tra le Merengues e i tedeschi non termini in parità. A decidere la gara di Kiev le reti di Dentinho e Solomon nel corso del secondo tempo, successo che porta gli ucraini al secondo posto. Nell'altra gare del pomeriggio vittoria convincente del Salisburgo che supera 3-1 in trasferta la Lokomotiv Mosca e ... Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) Quinta giornata di.IlMadrid di Zinedine Zidanea KievloDonetsk (2-0) e adesso rischia la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. I blancos sono fermi a quota 7 punti e di conseguenza nell'ultima uscitail Borussia Monchengladbach dovrà vincere per non rischiare nulla. Torna in corsa per il secondo posto anche l'Inter di Antonio Conte che dovrà però vincere le due gare rimanenti e sperare che la gara tra le Merengues e i tedeschi non termini in parità. A decidere la gara di Kiev le reti di Dentinho e Solomon nel corso del secondo tempo, successo che porta gli ucraini al secondo posto. Nell'altra gare del pomeriggio vittoria convincente del Salisburgo che supera 3-1 in trasferta la Lokomotiv Mosca e ...

