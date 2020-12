Almanacco del 01-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)del giorno iniziamo nuovo mese martedì primo dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Eligio che deriva dal nome di Val eligius formato da leggere e leggere significa scelto Sant’Eligio è protettore degli orafi sono nati oggi Woody Allen e Salvatore Schillaci e Carol Alt e non andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi E allora tantissimi auguri a Silvia Mirko Federico Francesca Simona e Carla quanti siete oggi in tantissimi auguri a ciascuno di voi Buona giornata con voi con tutti gli altri andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo primo dicembre del 1970 viene approvata la legge fortuna-baslini cheanche in Italia il divorzio primo dicembre 1990 gli operai francesi britannici addetti allo scavo del tunnel della Manica si incontrano a 40 m di profondità sotto il fondale marino l’eurotunnel e 50 km che collegano Gran Bretagna ...