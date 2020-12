Accordo India-Giappone sull’hi-tech. Guai per la Cina (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Asia Nikkei Review, sempre attenta alle evoluzioni cruciali del quadrante Indo-Pacifico, dà informazioni su una collaborazione tecnologica di massimo interesse: India e Giappone stanno siglando accordi in divenire. Tokyo attraverso la Rakutén (che ha già un laboratorio di sviluppo nel sud Indiano, a Bangalore) fornirà a New Delhi il 5G, la nuova tecnologia per la trasmissione dei dati internet mobile considerata un elemento cruciale per il futuro delle competizioni tra potenze; la NEC (che sta già lavorando con l’India) passerà i cavi sottomarini che legheranno il subcontinente alle isole del Lakshadweep; verranno create partnership per lo sviluppo degli standard per il 6G (che è pianificata intorno al 2030); HAPSMobile, una sussidiaria di SoftBank con sede a Tokyo, sta portando avanti trattative con una delle ... Leggi su formiche (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Asia Nikkei Review, sempre attenta alle evoluzioni cruciali del quadrante Indo-Pacifico, dà informazioni su una collaborazione tecnologica di massimo interesse:stanno siglando accordi in divenire. Tokyo attraverso la Rakutén (che ha già un laboratorio di sviluppo nel sudno, a Bangalore) fornirà a New Delhi il 5G, la nuova tecnologia per la trasmissione dei dati internet mobile considerata un elemento cruciale per il futuro delle competizioni tra potenze; la NEC (che sta già lavorando con l’) passerà i cavi sottomarini che legheranno il subcontinente alle isole del Lakshadweep; verranno create partnership per lo sviluppo degli standard per il 6G (che è pianificata intorno al 2030); HAPSMobile, una sussidiaria di SoftBank con sede a Tokyo, sta portando avanti trattative con una delle ...

