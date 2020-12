Un monolite identico a quello scomparso nello Utah riappare in Europa

Leggi su yeslife

(Di lunedì 30 novembre 2020) Unnel deserto dello, Stati Uniti, è riapparso in. Il mistero continua in Romania. LEGGI ANCHE >>> Lo strano caso delmisteriosamentedal deserto Giovedì, 26 novembre, uno stranoè apparso in, a nord della Romania. La lucida struttura di metallo è stata ritrovata L'articolo proviene da YesLife.it.