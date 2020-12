Traffico Roma del 30-11-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono cose tra l’uscita alla rustica e lo svincolo per la Tiburtina perintenso in carreggiata interna Ci sono code tra le uscite NomentanaL’Aquila nella zona sud del raccordo carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Laurentina Piero Manina perintenso sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone Per lo stesso motivo abbiamo avuto anche in tangenziale Tra Tor di Quinto è uscita Salaria in direzione San Giovanni incolonnamenti sulla ...