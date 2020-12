Stop metro Roma: Garante scioperi invia report a pm (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 NOV - C'è l'ombra di uno sciopero mascherato dietro lo Stop di 5 ore della metro C di Roma che lunedì scorso ha gettato nel caos migliaia di utenti, costretti a prendere d'assalto gli autobus,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 30 novembre 2020), 30 NOV - C'è l'ombra di uno sciopero mascherato dietro lodi 5 ore dellaC diche lunedì scorso ha gettato nel caos migliaia di utenti, costretti a prendere d'assalto gli autobus,...

AnsaRomaLazio : Stop metro Roma: Garante scioperi invia report a pm. Picco assenze degli addetti, si sospetta azione concertata… - CorriereQ : Stop metro Roma: Garante scioperi invia report a pm - Notiziedi_it : Stop Metro C, Atac: “Picco di assenze il 23 novembre”. Il Garante manda fascicolo in Procura - Notiziedi_it : Roma, Garante invia documentazione a Procura su stop metro C - Pino__Merola : Roma, stop metro C: il Garante invia il report di Atac ai magistrati -

Ultime Notizie dalla rete : Stop metro HTTP/1.1 Server Too Busy