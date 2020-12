“Stava con Flavio, con me e altri uomini insieme”. Elisabetta Gregoraci, la rivelazione choc del suo ex (Di lunedì 30 novembre 2020) Abbiamo sentito/letto tutti le dichiarazioni uscite dalla bocca di Mino Magli due settimane fa su Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore ha affermato che mentre Flavio Briatore era ricoverato in ospedale, la vippona passava le notti con lui. Ebbene, ieri sera a Live Non è la d’Urso il mitico Mino Magli, ex di Elisabetta, è tornato all’attacco. “Sono uscito allo scoperto dopo 13 anni. Prima di espormi ho provato a mandare dei messaggi ad Elisabetta. Il primo l’ha letto e non ha risposto. Per il secondo mi ha bloccato appena ho scritto ‘Sono Mino Magli’. Dopo 13 anni ho scoperto che nel 2006 e 2007 mi dimostrava molto amore, ma in realtà c’era un condominio”. (Continua dopo le foto) Il discorso di Mino Magli sulla Gregoraci prosegue: “Un condominio significa tutta sta gente che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Abbiamo sentito/letto tutti le dichiarazioni uscite dalla bocca di Mino Magli due settimane fa su. L’imprenditore ha affermato che mentreBriatore era ricoverato in ospedale, la vippona passava le notti con lui. Ebbene, ieri sera a Live Non è la d’Urso il mitico Mino Magli, ex di, è tornato all’attacco. “Sono uscito allo scoperto dopo 13 anni. Prima di espormi ho provato a mandare dei messaggi ad. Il primo l’ha letto e non ha risposto. Per il secondo mi ha bloccato appena ho scritto ‘Sono Mino Magli’. Dopo 13 anni ho scoperto che nel 2006 e 2007 mi dimostrava molto amore, ma in realtà c’era un condominio”. (Continua dopo le foto) Il discorso di Mino Magli sullaprosegue: “Un condominio significa tutta sta gente che ha ...

