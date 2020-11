Scontro in maggioranza per la patrimoniale | LeU contro il “veto ideologico” di Pd e M5s

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Continua lo scontro nella maggioranza per la proposta dei deputati di Liberi e Uguali, sostenuti da alcuni membri del Partito Democratico, di inserire in finanziaria una sorta di tassa patrimoniale. L’emendamento alla legge di bilancio, infatti, prevede un contributo dello 0,02% per i patrimoni immobiliari superiori ai 500mila euro. Un “contributo di solidarietà” per finanziari i ristori “senza gravare su lavoratori e imprese” e “combattere le disuguaglianze dilaganti”, dicono i sostenitori della proposta destinata però a scontrarsi sul muro eretto da Pd e M5s, che di nuove tasse non ne voglionosentir parlare.